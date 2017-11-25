أول تصريح لرئيس الهلال بعد خسارة الهلال للآسيوية

ماجد محمد(صدى):

أكد رئيس نادي الهلال الأمير نواف بن سعد اليوم السبت، أن الحظ لم يحالف الهلال لذلك اتجهت البطولة للفريق الأكثر حظا.

وقال في تصريحات إن الهلال واجه بعض الظروف التي لم تساعده في النهائي بداية من إصابة إدواردو المبكرة في لقاء الذهاب، وخروج عمر خريبين مصابا كذلك في لقاء الإياب اليوم.

وأشار رئيس إدارة نادي الهلال أن المدرب رامون دياز باق في منصبه، كاشفا عن أنه بادر بطلب اجتماع للنقاش حول احتياجات الفريق للمرحلة المقبلة.

وشدد رئيس الهلال على أن الفريق يجب أن ينهض سريعا، ولا يجب أن يتكرر سيناريو خسارة اللقب الآسيوي في عام 2014 بعدما انعكست تلك النتيجة على مستويات الفريق فيما تبقى من الموسم.

وحول بديل البرازيلي إدواردو، بيّن أن النادي سيراجع اللائحة قبل إقرار التعاقد مع بديل إدواردو، كما حسم الجدل بشأن مصير المحترف الآخر ماتياس بتأكيده على أنه ” أول المغادرين ” في الفترة الشتوية إثر توافق فني وإداري.