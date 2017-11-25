دورة لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج بـ ” التنمية الأسرية ” بتبوك.. غدًا

محمود البلوي(صدى):

تنظم جمعية التنمية الأسرية بتبوك، غدًا الأحد، دورة لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، تستهدف المقبلين على الزواج وحديثي الزواج من الرجال في قاعة التدريب بجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك.

وتشتمل الدورة التي يقدمها مختصون في جوانب الحياة الزواجية على عدة محاور أهمها: توضيح أهداف الزواج، والحقوق الزوجية، والمشكلات الزوجية، وغيرها من الأمور التي من شأنها أن تنمي العلاقة الزوجية بين الطرفين، وتهيئة المقبلين على الزواج وتدريبهم على أساليب وطرق الحياة الزوجية.

وتهدف الدورة التي تستمر على مدى ثلاثة أيام إلى تأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج لحياة سعيدة.