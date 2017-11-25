رئيس الهلال السابق: الزعيم لم يقصر.. وأداء اللاعبين يدعو للفخر

نواف السالم(صدى):

أشاد الامير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق، بمستوى الزعيم في مباراة إياب نهائي دور أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني، رغم خسارته بنتيجة1-2 في مجموع المباراتين.

ونشر بن مساعد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تغريدة قال فيها: ” ماقدمه الهلال في اليابان يدعو للفخر .. لم يقصر اللاعبون ولا المدرب ولا الإدارة وقبلهم الجمهور .. الحمدلله على كل حال

واختتم بن مساعد تغريدة قائلاً: ” أخيرًا .. أحيي الإخوة الشامتين وأذكرهم بأن دورهم الإيجابي في دوري آسيا اقتصر على تشجيع منافسي الهلال في البطولة ومتابعة مبارياته بشغف أكبر من شغفهم بفرقهم ” .