رئيس الهلال السابق: الزعيم لم يقصر.. وأداء اللاعبين يدعو للفخر
أشاد الامير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق، بمستوى الزعيم في مباراة إياب نهائي دور أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني، رغم خسارته بنتيجة1-2 في مجموع المباراتين.
ونشر بن مساعد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تغريدة قال فيها: ” ماقدمه الهلال في اليابان يدعو للفخر .. لم يقصر اللاعبون ولا المدرب ولا الإدارة وقبلهم الجمهور .. الحمدلله على كل حال
واختتم بن مساعد تغريدة قائلاً: ” أخيرًا .. أحيي الإخوة الشامتين وأذكرهم بأن دورهم الإيجابي في دوري آسيا اقتصر على تشجيع منافسي الهلال في البطولة ومتابعة مبارياته بشغف أكبر من شغفهم بفرقهم ” .
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