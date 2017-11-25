فيفي عبده تثير ضجة بتعليقها الإباحي على فيديو غادة عبدالرازق

القاهرة(صدى):

أثارت الفنانة فيفي عبده ضجة واسعة بين المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، بسبب تعليقها الإباحي على منشور الفنانة غادة عبدالرازق .

وقامت فيفي بعمل تاج لحساب ينشر صور إباحية على آخر فيديو نشرته الفنانة غادة عبدالرازق عبر تطبيق انستجرام .

الأمر الّذي أغضب العشرات من محبّيها الذين حذروها من ردّة الفعل الّتي ستواجهها عبده جرّاء تعليقها المتسرّع.

ومن أبرز هذه التعليقات : ” انتي عامله ايه ياحاجه يخرب بيت جهلك ” ، وقال آخر ” غادة امسحي الكومنت بتاع فيفي لو سمحتي ” ، وعلق ثالث ” فيفي ايه القرف اللي عملتيه ده لا تكوني مش واخده بالك ” .