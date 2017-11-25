  • السبت 25

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. فيفي عبده تثير ضجة بتعليقها الإباحي على فيديو غادة عبدالرازق

فيفي عبده تثير ضجة بتعليقها الإباحي على فيديو غادة عبدالرازق

فيفي عبده تثير ضجة بتعليقها الإباحي على فيديو غادة عبدالرازق
القاهرة(صدى):

أثارت الفنانة فيفي عبده ضجة واسعة بين المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، بسبب تعليقها الإباحي على منشور الفنانة غادة عبدالرازق .

وقامت فيفي بعمل تاج لحساب ينشر صور إباحية على آخر فيديو نشرته الفنانة غادة عبدالرازق عبر تطبيق انستجرام .

الأمر الّذي أغضب العشرات من محبّيها الذين حذروها من ردّة الفعل الّتي ستواجهها عبده جرّاء تعليقها المتسرّع.

ومن أبرز هذه التعليقات : ” انتي عامله ايه ياحاجه يخرب بيت جهلك ” ، وقال آخر ” غادة امسحي الكومنت بتاع فيفي لو سمحتي ” ، وعلق ثالث ” فيفي ايه القرف اللي عملتيه ده لا تكوني مش واخده بالك ” .


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *