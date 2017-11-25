7 طرق وأساليب لجعل زوجك يحبك أكثر

أماني الغامدي(صدى):

قالت أخصائية بالعلاقات الزوجية ، أن هناك العديد من التصرفات التي قد تعزز الروابط العاطفية بين المرأة وزوجها .

1- خصّصي بعض الوقت للزوج يومياً: لا تهملي هذه النقطة الأساسية لتعزيز الروبط العاطفية بينك وبين زوجك. فأنتما بحاجة إلى إمضاء الأوقات الحميمية بعيداً من الضغوط اليومية.

2- الإبتعاد عن الإنتقادات والإتهامات: يكره الزوج المرأة التي تنهال عليه بالإنتقادات والإتهامات. ننصحك بعدم إتباع هذا الأسلوب لأنّه يؤدي إلى نفور الزوج منك. كوني حنونةً بمثابة الصديقة الوفية وتصرّفي على طبيعتك، وكوني ذكيّةً في أفعالك وتصرّفاتك وأقوالك.

3- لا تكرّري كلمة أحبك بكثرة: كلّما كرّرت هذه الكلمة كلّما فقدت معناها! لذلك ننصحك بعدم الإفراط في إستخدامها والحفاظ على الرزانة.

4- شاركيه النشاطات والإهتمامات: ننصحك بمشاركة الزوج النشاطات التي يحبّها والإهتمامات التي تثير فضوله. فهذه الطريقة تشعره بأنّك قريبة منه وتقرّبه منك أكثر.

5- الإهتمام بالنفس: إهتمي بنفسك أي بمظهرك الخارجي وحياتك الشخصية ونشاطاتك. فكلّما طورت نفسك على الصعيد الشخصي، كلّكا أحبك زوجك أكثر.

6- التقدير: إحرصي على تقدير أتعاب زوجك وجهوده يومياً، فهو بحاجة إلى دعمك ومساندتك.

7- الغموض: حافظي على غموضك في العلاقة الزوجية، فهذا سيجعله يلهف إليك!