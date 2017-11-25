رئيس الاتحاد الآسيوي يشيد بأداء الهلال في نهائي الآسيوية

طلال الغامدي(صدى):

أشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالمستوى الرائع الذي قدمه فريق الهلال خلال مباراتي الدور النهائي، مبينا أن وصول الفريق للمباراة النهائية يؤكد مكانته التاريخية المتميزة في كرة القدم الآسيوية، التي حقق فيها نجاحات واسعة على مر السنين.

وأبدى ارتياحه للصورة الزاهية، التي ظهرت عليها المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا من النواحي الفنية والجماهيرية والتنظيمية، موضحا أن المباراة النهائية قدمت صورة رائعة عن كرة القدم الآسيوية وشكلت خاتمة متميزة لموسم بطولات الاتحاد الآسيوي لعام 2017.

وكان نادي الهلال، خسر بطولة دوري أبطال آسيا 2017 بعد خسارته أمام أوراوا الياباني بهدف وحيد سجله البرازيلي دا سيلفا في الدقيقة 88 من عمر اللقاء في اللقاء الذي أقيم على ملعب سايتاما في اليابان.