تعرفي على حزام الزنجبيل للتخلص من دهون البطن

أماني الغامدي(صدى):

يشعر الأشخاص الذين يعانون من تراكم الدهون في منطقة البطن بالانزعاج. لذا يقومون بكل ما في وسعهم من أجل التخلص من الكرش ونسف تلك الدهون. لكن ما لم يكتشفه هؤلاء حتى الآن هو أنه يمكنهم تطبيق حيلة سهلة جداً تساعدهم على تحقيق هدفهم من دون تعب وخلال وقت قصير. وكل ما يجب عليهم القيام به هو تحضير حزام الزنجبيل. فهو فعال ويساعد على التخلص من الوزن الزائد.

حزام الزنجبيل لخسارة دهون البطن

يعتبر حزام الزنجبيل حلاً مهماً ولم يخطر في بال الكثيرات لخسارة الوزن. لذا من الضروري أن تجربيه لأنه يساعدك على تفتيت الدهون في منطقة الكرش أثناء نومك. كما أنه سهل التحضير. وكل ما تحتاجين إليه في هذه الحالة هو القيام بهذه الخطوات:

لتتمكني من تطبيق الحزام على منطقة تجمع الدهون في منطقة بطنك، تحتاجين إلى: ملعقة طعام من الزنجبيل المطحون، 4 إلى 5 ملاعق طعام من لوشن تستخدمينه عادة لبشرة جسمك، حزام من النايلون المخصص لتغليف الطعام ومنشفة ناعمة.

بعد تحضير المكوّنات، بللي المنشفة بالماء الساخن ثمّ ضعيها على المنطقة التي تريدين تذويب دهونها. فهذا يساعد على تفتيح مسام بشرة جسمك لجعل الوصفة تصبح أكثر فعالية.

إمزجي الزنجبيل مع الكريم أو اللوشن لتحصلي على مزيج منسجم وخال من التكتلات.

إنزعي المنشفة عن بطنك وطبقي المزيج على كامل مساحته.

غلفي هذه المنطقة مع طبقة الزنجبيل بحزام النايلون جيداً.

إنتظري لمدة لا تقل عن 6 ساعات.

نصائح مفيدة

من الأفضل أن تطبقي هذه الوصفة في المساء وقبل أن تذهبي إلى النوم. وفي حال شعرت بالوخز لا تقلقي لأن هذا يدل على أن حزام الزنجبيل يؤثر على الدهون ويعمل على تذويبها بفعالية.

كرري تطبيق هذه الوصفة لمدة أسابيع ولا شكّ في أنّك ستحققين النتيجة التي تريدين. ويعني هذا أنّك ستتخلصين من الدهون الزائدة وتتمكنين من نسف الكرش والحصول على بطن مسطح من دون أن تحتاجي إلى تطبيق نظام غذائي صارم أو إلى ممارسة التمارين الرياضية.