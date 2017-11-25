بالصور.. ” صدى ” توثق فعاليات معرض ” الجوف تقرأ “

نايف السالم - تصوير سهو الهشال(صدى):

وثقت صحيفة صدى الإلكترونية جوانب من فعاليات معرض الكتاب الثالث وزوّاره والقراء، المقام برعاية الأمير فهد بن بدر، أمير الجوف والذي تنظمه جامعة الجوف.

ورصدت عدسة الزميل سهو الهشّال، فعاليات المعرض، الذي أنتهي الخميس، والذي أقيم تحت شعار ” الجوف تقرأ ” ، في الصالة المجاورة لمجمع كليات البنات بسكاكا.

وشهد المعرض خلال أيامه العشرة زيارات مختلفة من الرجال والسيدات , وخصصت الفترة الصباحية لزيارات طلاب وطالبات الجامعة والمدارس, ويضم المعرض 60 دار نشر مختلفة ما بين الكتب العربية والإنجليزية وكتب الأطفال.

وصاحب المعرض العديد من الفعاليات التي قدمها على مسرح المعرض بدأت بمحاضرة ” دور القراءة في بناء الوعي ” للدكتور عبدالرحمن الشهري , وقدمت محاضرة مفاتيح القراءة ولقاء ثقافة وطن وقراءة في كتاب إداري مع الدكتور محمد الصالح, و محاضرة المهارات الأساسية وتوظيفها بالقراءة , وتجربتي مع الكتاب قدمها الدكتور نجيب الزامل , وأمسية شعرية للدكتور بدر المعيقل وعبدالهادي الصالح وأمين الزيد, ومحاضرة البناء المعرفي للدكتور مشعل العنزي, وخصصت فعاليات للأطفال شملت حكايات وعروض ثقافية شهدت تفاعل الأطفال زوار المعرض.

وعبر عدد من زوار المعرض عن سعادتهم بتنظيم جامعة الجوف لهذا المعرض بالمنطقة خاصة في ظل غياب المكتبات المتخصصة بالمنطقة, يقول أحمد الرويلي أن المنطقة بحاجة ماسه لمثل هذه المعارض لجلب دور النشر الشهيرة للمنطقة وتوفير الإصدارات الجديدة سنوياً .

وأكد رائد العيد أحد خريجي الجامعة وعضو نادي القراءة فيها سعادته وزملائه بالحراك الثقافي الذي يحدثه المعرض كل عام بالمنطقة في ظل تنظيم المعرض والفعاليات المصاحبة له من محاضرات وأمسيات ولقاء بين المثقفين لتبادل الآراء والخبرات.

من جانبها أوضحت ماجدة الخالدي أحد طالبات جامعة الجوف أنها من محبي الكتاب ولا تجد مصدراً له بالمنطقة عدا شراءه عبر المنصات الالكترونية, ومثل هذه الفعالية تروي شغفها بالإطلاع وشراء الكتب منه مقدمة شكرها للجامعة على إتاحة الفرصة لطالباتها لزيارة المعرض كل صباح.