سامي الجابر يواسي جماهير الهلال
واسي سامي الجابر، المدير التنفيذي في اتحاد كرة القدم، وعضو لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي، جماهير الهلال عقب الخسارة أمام أوراوا الياباني في نهائي إياب البطولة القارية اليوم السبت بهدف دون رد، مؤكدا أنها محاولة أخرى لم يكتب لها النجاح للفريق الهلالي.
وكتب الجابر في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” الحمدلله على كل حال، شكراً لكل من يحاول ومستمر بالمحاولة من أجل إسعاد جماهير الهلال ” .
وأوضح الجابر، أن الفشل هو التوقف عن المحاولة، فيما أن النجاح هو الاستمرار في المحاولة، أما التميز هو الاستمرار عندما يتوقف الآخرون.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5597 ] نشر منذ 31 دقيقة
مهما حدث من نتيجه نحن فخورين بالهلال صنع كل شيء يعجز عنه الحاقدون يبقى التاريخ يازعيم وكل نافسيك يصبحوا فريق واحد امامك لانهم عاجزين عن الوصول الى تاريخك ياهلال لو يشمت بك صغار ورخوم يشفع لك الجمهور وكبار الأرقام ياهلال انت تسقط بس ترجع تقوم وغيرك يسقط ولكنه ابطى ما قام سيظل الهلال فوق في السماء ومن أراد ان ينظر اليه عليه ان يرفع هامته الى السماء