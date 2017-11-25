سامي الجابر يواسي جماهير الهلال

نواف السالم(صدى):

واسي سامي الجابر، المدير التنفيذي في اتحاد كرة القدم، وعضو لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي، جماهير الهلال عقب الخسارة أمام أوراوا الياباني في نهائي إياب البطولة القارية اليوم السبت بهدف دون رد، مؤكدا أنها محاولة أخرى لم يكتب لها النجاح للفريق الهلالي.

وكتب الجابر في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” الحمدلله على كل حال، شكراً لكل من يحاول ومستمر بالمحاولة من أجل إسعاد جماهير الهلال ” .

وأوضح الجابر، أن الفشل هو التوقف عن المحاولة، فيما أن النجاح هو الاستمرار في المحاولة، أما التميز هو الاستمرار عندما يتوقف الآخرون.