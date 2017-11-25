بالفيديو.. مي العيدان توجه رسالة لأمل العنبري ” لن اسامحك وسأرفع عليك قضيتين “

أماني الغامدي(صدى):

هددت الإعلامية الكويتية مي العيدان ، الفنانة أمل العنبري ، برفع قضيتين عليها ، لإساءتها لها خلال حضورها ضيفة ببرنامج ” في الصميم ” .

وقالت مي العيدان بالفيديو ، أمل العنبري أنا لن أسامح مهما حدث ، فأنتي أسأتي لي في برنامج في الصميم ، وقولتي اني باخد كريديت على حسابك ، وأني اسأت وشوهت الكويتيات وأني واطية .

وتابعت العيدان ، أنا هرفع قضية غير القضية الاولى وهيك بيكون قضيتين ضد امل العنبري .. ولا في تصالح ولا تسامح وما راح أقبل اعتذرات وموعدنا في المحاكم .