بالفيديو.. مي العيدان توجه رسالة لأمل العنبري ” لن اسامحك وسأرفع عليك قضيتين “
هددت الإعلامية الكويتية مي العيدان ، الفنانة أمل العنبري ، برفع قضيتين عليها ، لإساءتها لها خلال حضورها ضيفة ببرنامج ” في الصميم ” .
وقالت مي العيدان بالفيديو ، أمل العنبري أنا لن أسامح مهما حدث ، فأنتي أسأتي لي في برنامج في الصميم ، وقولتي اني باخد كريديت على حسابك ، وأني اسأت وشوهت الكويتيات وأني واطية .
وتابعت العيدان ، أنا هرفع قضية غير القضية الاولى وهيك بيكون قضيتين ضد امل العنبري .. ولا في تصالح ولا تسامح وما راح أقبل اعتذرات وموعدنا في المحاكم .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2463 ] نشر منذ 1 ساعة
خفار يكسر بعضة انتما الأثنتان اشك انكما من الكويت
طيف[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 47 دقيقة
فخار يابعدي فخار
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 29 دقيقة
وشو خفار قصدك فخار🙃
مي العيدان ياكثر ماتناشب العالم ماخلت احد من شرها
الوافي[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 18 دقيقة
لا تصالح ولا تسامح صارت الزير سالم على غفله !!!!!!!
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 1992 ] نشر منذ 9 دقائق
الكويت اغلب سكانها نازحين ودخلاء و وافدين … وبكل وقاحه يتفلسفون ويتلكمون .. ارجعي ياامل للمغرب وارجعي لمهنتك الأولى اللي قبل الشهره 😏 وخلي الكويت لأهلها وانشغلي بنفسك وفي بلادك 😏