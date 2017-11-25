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  3. بالفيديو.. مي العيدان توجه رسالة لأمل العنبري ” لن اسامحك وسأرفع عليك قضيتين “

بالفيديو.. مي العيدان توجه رسالة لأمل العنبري ” لن اسامحك وسأرفع عليك قضيتين “

بالفيديو.. مي العيدان توجه رسالة لأمل العنبري ” لن اسامحك وسأرفع عليك قضيتين “
أماني الغامدي(صدى):

هددت الإعلامية الكويتية مي العيدان ، الفنانة أمل العنبري ، برفع قضيتين عليها ، لإساءتها لها خلال حضورها ضيفة ببرنامج ” في الصميم ” .

وقالت مي العيدان بالفيديو ، أمل العنبري أنا لن أسامح مهما حدث ، فأنتي أسأتي لي في برنامج في الصميم ، وقولتي اني باخد كريديت على حسابك ، وأني اسأت وشوهت الكويتيات وأني واطية .

وتابعت العيدان ، أنا هرفع قضية غير القضية الاولى وهيك بيكون قضيتين ضد امل العنبري .. ولا في تصالح ولا تسامح وما راح أقبل اعتذرات وموعدنا في المحاكم .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2463 ] نشر منذ 1 ساعة

خفار يكسر بعضة انتما الأثنتان اشك انكما من الكويت

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 47 دقيقة

فخار يابعدي فخار

[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 29 دقيقة

وشو خفار قصدك فخار🙃
مي العيدان ياكثر ماتناشب العالم ماخلت احد من شرها

[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 18 دقيقة

لا تصالح ولا تسامح صارت الزير سالم على غفله !!!!!!!

[ عدد التعليقات: 1992 ] نشر منذ 9 دقائق

الكويت اغلب سكانها نازحين ودخلاء و وافدين … وبكل وقاحه يتفلسفون ويتلكمون .. ارجعي ياامل للمغرب وارجعي لمهنتك الأولى اللي قبل الشهره 😏 وخلي الكويت لأهلها وانشغلي بنفسك وفي بلادك 😏

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