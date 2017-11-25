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” الحريري ” مهاجمًا حزب الله: يؤثر على علاقة لبنان مع الأشقاء

” الحريري ” مهاجمًا حزب الله: يؤثر على علاقة لبنان مع الأشقاء
بيروت(صدى):

شن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، هجومًا حادًا على حزب الله، مؤكدًا أنه لن يقبل مواقفه التي تهدد أمن بلاده، وتؤثر على علاقة لبنان مع الأشقاء.

وأضاف ” الحريري ” ، خلال استقباله في ” بيت الوسط ” ، أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: ” نحن في حاجة ماسة إلى التنسيق والتناسق في وحدة العمل الحكومي لما فيه مصلحة كل اللبنانيين ولكي نتخطى الصعوبات والأزمات التي تواجهنا ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 38622 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب طيب ,, بس كع اللي عندك و ول انت وحزب الشيطان في جهنم ,,

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