” الحريري ” مهاجمًا حزب الله: يؤثر على علاقة لبنان مع الأشقاء

بيروت(صدى):

شن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، هجومًا حادًا على حزب الله، مؤكدًا أنه لن يقبل مواقفه التي تهدد أمن بلاده، وتؤثر على علاقة لبنان مع الأشقاء.

وأضاف ” الحريري ” ، خلال استقباله في ” بيت الوسط ” ، أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: ” نحن في حاجة ماسة إلى التنسيق والتناسق في وحدة العمل الحكومي لما فيه مصلحة كل اللبنانيين ولكي نتخطى الصعوبات والأزمات التي تواجهنا ” .