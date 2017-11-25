” الحريري ” مهاجمًا حزب الله: يؤثر على علاقة لبنان مع الأشقاء
شن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، هجومًا حادًا على حزب الله، مؤكدًا أنه لن يقبل مواقفه التي تهدد أمن بلاده، وتؤثر على علاقة لبنان مع الأشقاء.
وأضاف ” الحريري ” ، خلال استقباله في ” بيت الوسط ” ، أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: ” نحن في حاجة ماسة إلى التنسيق والتناسق في وحدة العمل الحكومي لما فيه مصلحة كل اللبنانيين ولكي نتخطى الصعوبات والأزمات التي تواجهنا ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38622 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب طيب ,, بس كع اللي عندك و ول انت وحزب الشيطان في جهنم ,,