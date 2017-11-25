بالفيديو.. انطلاق بنتلي بنتايجا Field Sports By Mulliner المميزة للصيد

متابعات(صدى):

قدمت بنتلي بالتعاون مع شركة الأسلحة Purdey ، نسخة بنتايجا Field Sports by Mulliner, وقد وصفت السيارة بأنها سيارة فائقة رياضية وهذه النسخة الفريدة من نوعها التي قدمتها موللينير هي نسخة بنتايجا أساسية عادية زودت بمقصورة معدلة بلمسات من الجلد والألومنيوم كما تتميز السيارة بمقصورة تخزين منزلقة تشمل عدة أماكن تخزين يمكن أن تشمل أماكن لتخزين الرصاصات والمسدسات والمناظير وواقي الأذن.

والمقصورة قابلة للقفل, ومنذ ان تم تصميم السيارة الكروس أوفر للصيد، فهذه النسخة الخاصة الوحيدة من نوعها تأتي بلمسات من الجلود يمكنها حمل اثنين من البنادق كما توجد وحدة تخزين يمكن أن توضع بين المقاعد الخلفية. ولأن بوردي متخصصة أيضا في الأزياء الراقية، فهي توفر للسيارة حقيبة “رائعة” وغطاء رأس مضاد للماء، ومعطف للصيد كما أنها تحتوي على والأحذية، وحقيبة.

ورفضت بنتلي الإشارة إلى مواصفات الأداء، لكن النموذج يحتمل أن يحتوي على محرك سعة 6.0 لتر بشاحنين توربينيين ينتج 600 حصان و900 نيوتن متر من عزم الدوران. ويمكن لبنتايغجا التسارع من 0-60 ميلا في الساعة في 4.0 ثانية قبل أن تصل إلى سرعة قصوى 187 ميلا في الساعة (301 كم / ساعة).