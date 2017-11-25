مقتدى الصدر يتهم إسرائيل بتفجير مسجد سيناء المصرية
ذكر رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر، اليوم السبت أن استهداف المصلين في مصر بهذه الصورة انما يدل على تجذر الطائفية وتفشيها بصورة واضحة وجلية، بل تعدي الأمر إلى تصفية الحسابات بالتفجير والتفخيخ والانغماس، حتى بين أفراد نفس الدين والعقيدة والمعتقد، وقد يعتبر ذلك استفحال جديد للإرهاب .
وأشار إلى أن العدو المشترك ولاسيما إسرائيل هي الفاعل الأول، والمحرك الاكثر لمثل تلك الأمور، ومن هنا يجب على الحكومة المصرية الحد من النفوذ الإسرائيلي على الحدود، وفي السفارة عندها .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38622 ] نشر منذ 58 دقيقة
والله ثم والله ماحركهم إلا انتم وأربابكم في طهران .. يااعداء الدين الإسلامي القويم ، والبشرية جمعاء ,,
,, تبعد التهمه عنك وعن اربابك في كلامك هذا وتحاول عبثاً إلصاقها في أهل السنه ، وذكرك لإسرائيل مجرد تقيه ياابن المتمتعه ,,
,, إخسأ أخزاك الله وزادك قبحاً على فبح ايها الخنزير المراهق ,,