خارجية بريطانيا ترحب بنتائج اجتماع المعارضة السورية في الرياض

عادل الحربي(صدى):

رحَب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، بتوصل المعارضة السورية إلى اتفاق على تشكيل فريق مفاوضات جديد قبيل انطلاق المفاوضات في جنيف الأسبوع الحالي، واتخاذ خطوة للأمام في التزامها بالسلام في سوريا، مهنئًا المملكة السعودية على الاجتماع الناجح للمعارضة بها.

وأكد وزير الخارجية في بيان له اليوم السبت، أن المعارضة السورية بذلت جهودًا كبيرة وأبدت مرونة في جهودها لتوحيد وتوسيع قاعدتها، معربًا عن ترحيبه بالتزام المعارضة الواسع بالمشاركة في مفاوضات سياسية دون شروط مسبقة.

وأضاف “جونسون”، أنه يجب على النظام وداعميه إبداء الالتزام نفسه، فلم يعد لديهم أي عذر يبرر عدم تواصلهم مع المعارضة، مشيرًا إلى أنها فرصة جديدة أمام المحادثات المقبلة في جنيف لتوليد زخم جاد، وتأسيس عملية الانتقالي السياسي الشاملة للجميع واللازمة لإنهاء هذا الصراع.