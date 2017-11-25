سيدة تقتل طفلها الرضيع خلال نومها على الأريكة

واشنطن(صدى):

تسببت سيدة أمريكية تٌدعى ” تشيلسي لاف ” 24 عاما ، في وفاة طفلها الرضيع ” ليو ” البالغ من العمر 8 أيام ، وهو بين أحضانها.

وكانت تشيلسي وطفلها نائمين على الأريكة بعد أن نقلته من مقعده لأعلى صدرها عندما لاحظت نومه وبينما هي كذلك لاحظ زوجها أن لون الطفل يتغير فأيقظهما في هلع ثم نقل الطفل إلى المستشفى حيث لم يستطع الأطباء إنقاذه.

قالت الأم إنها كانت تنوى احتضانه لبعض الوقت ثم نقله إلى سريره لكنها نامت وبعد الحادث أصبحت تتعرض لسوء المعاملة من البعض ودعت الأمهات اللاتى عانين من نفس حالتها لمساندتها، وأشارت التقارير الطبية إلى تعرض الطفل لنقص بالأكسجين مما أدى إلى تلف في المخ، وبعد فترة قصيرة قرر أبويه فصله عن أجهزة الإنعاش لإعلان الأطباء أنه لن يشفى.