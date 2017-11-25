رسميًا.. غياب ” خربين ” عن مباراة الأهلي في الدوري
أعلن نادي الهلال، اليوم السبت، عن تأكد غياب اللاعب عمر خربين، عن لقاء الأهلي في دوري المحترفين؛ الذي من المقررعقده الجمعة القادم.
ويُذكر أن خربين أٌصيب بكدمة قوية في عضلة الساق الخلفية ، خلال مباراة اليوم مع نظيره ارواوا الياباني، في نهائي دوري أبطال أسيا، مما اجبره على الخروج من المبارة في الدقيقة 61.
وتوج ارواوا بطلًا لدوري أبطال أسيا، على حساب الهلال بعد فوزه بهدف مقابل لاشيء.
ناصر[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 1 ساعة
العالميه صعبة قويه
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6250 ] نشر منذ 48 دقيقة
فرصة الاهلي يسحق المحلي اللي يفحط وراء العالمية والحين اكيد اقتنع انها صعبة قوية وقوية بعد
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 780 ] نشر منذ 41 دقيقة
لعب ولا ما لعب الهلال احلامه تبخرت بعد الاسيويه.. فرصة للباطن ياخذ نصيبه