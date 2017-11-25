رسميًا.. غياب ” خربين ” عن مباراة الأهلي في الدوري

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي الهلال، اليوم السبت، عن تأكد غياب اللاعب عمر خربين، عن لقاء الأهلي في دوري المحترفين؛ الذي من المقررعقده الجمعة القادم.

ويُذكر أن خربين أٌصيب بكدمة قوية في عضلة الساق الخلفية ، خلال مباراة اليوم مع نظيره ارواوا الياباني، في نهائي دوري أبطال أسيا، مما اجبره على الخروج من المبارة في الدقيقة 61.

وتوج ارواوا بطلًا لدوري أبطال أسيا، على حساب الهلال بعد فوزه بهدف مقابل لاشيء.