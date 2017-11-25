بالفيديو.. رد فعل صادم لرجل أثناء مشاهدته مسلسل تاريخي
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة تأثر رجل تركي أثناء مشاهدته مسلسل ” أرطغرل ” ، وراح يقلد الحركات مستخدما سيفا.
أظهر مقطع الفيديو المتداول الرجل وهو يشاهد المسلسل التاريخي ويحمل سيفا وراح يقلد بعض الحركات بطريقة متهورة من شدة تأثره بالمسلسل.
هههه مواطن تركي اثناء مشاهدته مسلسل"ارطغرل" 😅😂😂😂 متأثر الاخ 😂😂#LõLõ
Posted by عالم تركيا Turkiye Dünyasi on Friday, November 24, 2017
ابوريناد[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 3 دقائق
وين الصدمة !!!! عناوينكم رنانة .