  • السبت 25

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. رد فعل صادم لرجل أثناء مشاهدته مسلسل تاريخي

بالفيديو.. رد فعل صادم لرجل أثناء مشاهدته مسلسل تاريخي

بالفيديو.. رد فعل صادم لرجل أثناء مشاهدته مسلسل تاريخي
متابعات(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة تأثر رجل تركي أثناء مشاهدته مسلسل ” أرطغرل ” ، وراح يقلد الحركات مستخدما سيفا.

أظهر مقطع الفيديو المتداول الرجل وهو يشاهد المسلسل التاريخي ويحمل سيفا وراح يقلد بعض الحركات بطريقة متهورة من شدة تأثره بالمسلسل.

هههه مواطن تركي اثناء مشاهدته مسلسل"ارطغرل" 😅😂😂😂 متأثر الاخ 😂😂#LõLõ

Posted by ‎عالم تركيا Turkiye Dünyasi‎ on Friday, November 24, 2017

 


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 3 دقائق

وين الصدمة !!!! عناوينكم رنانة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *