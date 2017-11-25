بالفيديو.. رد فعل صادم لرجل أثناء مشاهدته مسلسل تاريخي

متابعات(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة تأثر رجل تركي أثناء مشاهدته مسلسل ” أرطغرل ” ، وراح يقلد الحركات مستخدما سيفا.

أظهر مقطع الفيديو المتداول الرجل وهو يشاهد المسلسل التاريخي ويحمل سيفا وراح يقلد بعض الحركات بطريقة متهورة من شدة تأثره بالمسلسل.