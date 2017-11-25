أبرز أهداف ومحاور المؤتمر الدولي لدول آسيان الأول

عادل الحربي(صدى):

أكد السفير محمد القطان، سفير المملكة في ماليزيا، أن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها قامت على الوسطية في المنهج الإسلامي، ومنذ ذلك التاريخ تسعى المملكة دائماً في ترسيخ هذا المبدأ من خلال التعاون مع الدول الإسلامية التي تتبع نفس المنهج.

وقال خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي أقيم من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لدول آسيان الأول، إن اختيار مملكة ماليزيا لعقد هذا المؤتمر؛ لأن لها خبرة طويلة في الدعوة إلى الوسطية في الإسلام، مبيناً أن المملكة العربية السعودية وماليزيا يلتقيان في نفس المنهج ويعملان سوياً على إبراز الصورة الحقيقية للإسلام.

من جانبه، أوضح مستشار وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله الغميحان، أن من أبرز أهداف المؤتمر بيان حقيقة الدين الإسلامي وسماحته ووسطيته في العقيدة والشريعة والأحكام والمعاملات، وإبراز خيرية هذه الأمة وعدل الإسلام ووسطيته، وبيان التراث العلمي والعملي الكبير لعلماء المسلمين وفقهائهم في الماضي والحاضر في الاعتدال والوسطية ونبذ التعصب المذموم، وفي مقدمتهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل.

وأشار إلى أن من أهداف المؤتمر كذلك توضيح الانحراف الكبير في الأفكار والمناهج والتيارات المتطرفة الغالية والتكفيرية وذلك لحماية المجتمعات الإسلامية في دول آسيان من أخطارها، ورد التهم والشبهات التي توجه للإسلام برميه بالعنف والتطرف في وسائل الإعلام وغيرها، والإسهام في جمع كلمة أهل السنة والجماعة في دول آسيان وتوحيد صفهم، وحمايتهم من المذاهب الضالة المنحرفة الهادفة لتمزيق كلمتهم ونشر الطائفية والشقاق بينهم.

ويناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام ستة محاورهم على الترتيب:” الوسطية في الإسلام أصالة المنهج وضرورة التطبيق، التحديات التي تواجه الوسطية، الطائفية والغلو وآثرهما في تمزيق وحدة المسلمين، جهود أئمة الإسلام في تحقيق الوسطية، نماذج معاصرة في تحقيق الوسطية، جهود الدول والمنظمات الإسلامية في تحقيق الوسطية وتعزيز التضامن الإسلامي.