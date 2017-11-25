بالصور.. ” سوبارو ” تقدم مجموعة من النسخ الخاصة احتفالًا بالذكرى الـ 50 للشركة

عادل الحربي(صدى):

أعلنت سوبارو عن تقديم مجموعة من النسخ الخاصة للاحتفال بالذكرى الخمسين للشركة في الولايات المتحدة وذلك في 2018. وفى بيان صحفى قال نائب الرئيس للمبيعات في سوبارو امريكا جيف وولترز ان كل موديل سيقدم فى الولايات المتحدة من قبل الشركة اليابانية سيعرض مع نسخة 50th Anniversary Edition وذلك في العام القادم.

وقد تم الإعلان عن عدد قليل من التفاصيل الأخرى عن خطط شركات صناعة السيارات اليابانية، فبالإضافة إلى الحقائق التي تفيد بأن جميع السيارات ذات النسخ المحدودة سوف تكون مقدمة بنفس اللون، كما ستأتي بنفس المستوى الراقي من التطعيمات بجانب توفيرها بشعارات خاصة. وستعرض النماذج لأول مرة في معرض شيكاغو للسيارات في فبراير المقبل.