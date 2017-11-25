تايكوندو أبها يستحوذ على بطولة الغربية

نواف السالم(صدى):

أقيمت على صالة نادي ضمك بخميس مشيط منافسات بطولة المنطقة الغربية المفتوحة لدرجة الشباب وبطولة المنطقة الغربية المفتوحة للدرجة الأولى بمشاركة أندية وهيئات المنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية.

وحقق لقب البطولة في درجة الشباب نادي أبها فيما حل مركز الجسم الذهبي بالمركز الثاني ونادي حراء ثالثاً، أما في الدرجة الأولى جاء نادي أبها أيضاً بالمركز الأول ونادي الوحدة ثانياً ومركز الجسم الذهبي ثالثاً.

وأشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العقيد فهد الصعيري بالتواجد المميز من قبل الأندية الهيئات في معظم البطولات والأنشطة التي يقدمها الاتحاد في مختلف المناطق مقدماً شكره وتقديره لإدارات الأندية على دعمها للعبة التايكوندو.

