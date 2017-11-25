أصالة تعتذر لأحلام عن سبب غامض

أماني الغامدي(صدى):

تقدمت الفنانة اصالة بأعتذار رسمي للفنانة أحلام عبر صفحتها الشخصية بتطبيق انستجرام ، فيما لم تكشف أصالة عن سبب الأعتذار مؤكده أن ما فعلته أحزن أحلام فكان لابد من الأعتذار .

وكتبت أصالة على صورة لأحلام : ” صديقتي حلومة أنا أسفة على الحزن الذي سببته لك فيما تصرفت وأكرر قولي بأني لا أقصد ذلك ولا أخجل من اعتذاري لأه حق لي عليَ ” .

وردد الكثيرون أن اعتذار أصالة سببه قيامها بتهنئة الفنانة نوال الكويتية بعد حلولها بدلا من أحلام في لجنة تحكيم برنامج ” ذا فويس ” ، وهي التهنئة التي قامت أصالة بحذفها فوراً.