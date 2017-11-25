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أصالة تعتذر لأحلام عن سبب غامض

أصالة تعتذر لأحلام عن سبب غامض
أماني الغامدي(صدى):

تقدمت الفنانة اصالة بأعتذار رسمي للفنانة أحلام عبر صفحتها الشخصية بتطبيق انستجرام ، فيما لم تكشف أصالة عن سبب الأعتذار مؤكده أن ما فعلته أحزن أحلام فكان لابد من الأعتذار .

وكتبت أصالة على صورة لأحلام : ” صديقتي حلومة أنا أسفة على الحزن الذي سببته لك فيما تصرفت وأكرر قولي بأني لا أقصد ذلك ولا أخجل من اعتذاري لأه حق لي عليَ ” .

وردد الكثيرون أن اعتذار أصالة سببه قيامها بتهنئة الفنانة نوال الكويتية بعد حلولها بدلا من أحلام في لجنة تحكيم برنامج ” ذا فويس ” ، وهي التهنئة التي قامت أصالة بحذفها فوراً.

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2463 ] نشر منذ 1 ساعة

دي حال الدنيا

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