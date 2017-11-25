الأمم المتحدة تدعو إسرائيل وحزب الله لضبط النفس

نيويورك(صدى):

كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه من الاحتمال حدوث مواجهة جديدة بين ” حزب الله ” اللبناني، وإسرائيل.

وقال غوتيريش: إن تدفق السلاح إلى حزب الله، وخطاب التهديد بينه وبين مسؤولي إسرائيل، يزيدان خطر سوء التقدير وتصعيد المواجهة محتملة .

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الطرفين، إلى ضبط النفس بشكل دائم وفقاً للـ ” أسوشيتد برس ” الأمريكية.

وكانت قد اندلعت في 12 يوليو 2006 حرب بين الجيش الإسرائيلي و ” حزب الله ” ، خلفت قتلى وجرحى ودمارا واسعا، لا سيما في لبنان.