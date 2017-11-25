الأمم المتحدة تدعو إسرائيل وحزب الله لضبط النفس
كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه من الاحتمال حدوث مواجهة جديدة بين ” حزب الله ” اللبناني، وإسرائيل.
وقال غوتيريش: إن تدفق السلاح إلى حزب الله، وخطاب التهديد بينه وبين مسؤولي إسرائيل، يزيدان خطر سوء التقدير وتصعيد المواجهة محتملة .
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الطرفين، إلى ضبط النفس بشكل دائم وفقاً للـ ” أسوشيتد برس ” الأمريكية.
وكانت قد اندلعت في 12 يوليو 2006 حرب بين الجيش الإسرائيلي و ” حزب الله ” ، خلفت قتلى وجرحى ودمارا واسعا، لا سيما في لبنان.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38622 ] نشر منذ 2 ساعتين
جعلهم في حريقه اثنينهم ,,