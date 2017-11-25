بالصورة.. عروس تترك عريسها في وسط الزفاف وتغادر لهذا السبب

مكسيكو(صدى):

في واقعة غريبة، من نوعها، قامت ممرضة مكسيكية تدعى دومينجيز؛ بالذهاب لإحدى مرضاها؛ لمعالجته، بعد أن تركت عريسها في حفل زفافهما.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممرضة وهي ترتدي فستان الزفاف أثناء قيامها بإعطاء مريضها الحقنة؛ لانقاذه، وعادت إلى حفل الزفاف عقب الاطمئنان عليه.

وحظيت الصورة بمشاهدة عالية، وتعليقات كثيفة أشادت بالممرضة التي تتفانى في عملها من أجل انقاذ مرضاها، على حساب حفل زفافها.