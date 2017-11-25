خطة المنطقة الشرقية للتعامل مع موسم الأمطار

خالد الضبيبي(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، عن خطة الأمانة للتعامل مع موسم الأمطار، موضحًا أنه تم تخصيص ٨٥٠ مهندساً وفنياً للمشاركة في خطة التعامل مع موسم الأمطار، فيما تم تجهيز ٢٦٠ آلية ومعدة جميعها تحت الجاهزية الكاملة وفي المواقع التي تم تحديدها مسبقاً.

وأكد أنه سيتم توفير ٣٨٨٧ عاملاً للعمل في حاضرة الدمام في مناطق غرب ووسط وشرق الدمام، والخبر، والظهران بحيث يعملون على فترتين، إضافة إلى تخصيص ١٥٠٠ عامل في محافظة الخبر، وأكثر من ٢٢٠٠ عامل في الدمام، فضلاً عن تركيب أجهزة لقياس الشدة المطرية في أماكن متفرقة بمحطات تصريف مياه الأمطار، حيث توجد 44 محطة تصريف للمياه بطاقة تصريفية تصل إلى 420 ألف متر مكعب في الساعة.

ولفت إلى تجهيز فرق ميدانية للعمل على مدار اليوم أثناء هطول الأمطار، حيث ستتولى الفرق الميدانية العمل على سحب تجمعات مياه الأمطار في الأماكن غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار، وكذلك مباشرة البلاغات التي ترد على هاتف الطوارئ “٩٤٠” إضافة إلى المهام المسندة لها وفق الخطة المعدة مسبقًا.

و فيما يتعلق بالمناطق غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار، أكد أنه تم التنسيق مع المقاولين للتعامل السريع مع تجمعات المياه، وتم تكليف مقاولي التشغيل بسحب المياه أولاً بأول، من خلال استخدام المضخات وصهاريج المياه وفق خطة العمل المعدة مسبقاً.

وأردف: تم تجهيز فرق عمل للقيام بمراقبة انسياب المياه إلى فتحات التصريف، إضافة إلى التأكد من جاهزية مضخات تصريف مياه الأمطار في جميع الأنفاق، كما توجد غرفة طوارىء لمتابعة المستجدات على مدار الساعة.