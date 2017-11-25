” سار ” تكشف موعد تدشين محطتي قطار الجوف والقريات

علي العنزي(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية ” سار ” ، اليوم السبت، عن تدشين محطتي الجوف والقريات ضمن مشروع قطار الشمال مطلع العالم المقبل 2018.

وأكد مدير الاتصال المؤسسي بشركة ” سار ” عامر النهدي، أن محطات القطار الـ6 جاءت بتصميم واحد وبمساحات مختلفة، حيث تعتبر محطة الرياض هي الأكبر في المساحة كونها المحطة الرئيسية، مشيرًا إلى أن تكلفة قطار الركاب والمعادن تبلغ 20 مليار ريال.

وأوضح ” النهدي ” أن أي محطة تضم صالتي قدوم ومغادرة مجهزة بأجهزة شحن ونقل أمتعة المسافرين وتسلمها، بالإضافة إلى المطاعم والمتاجر ومكاتب خدمات سياحية ومكاتب بريد ومكاتي تأجير سيارات.

يُذكر أن طول الخطوط الحديدة من الرياض إلى القريات في شمال المملكة يصل إلى 1250 كيلو مترًا.