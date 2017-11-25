بالصور.. توفير نسخ مكشوفة من أستون مارتن فانتاج الجديدة

طلال الغامدي(صدى):

من المتوقع أن تقوم أستون مارتن بتوفير نسخة مكشوفة من موديل فانتاج الجديد وسوف تبدو على الأرجح مثل هذه الصور التخيلية هنا التي قدمها نيكيتا أكسيونوف وهي تمثل تصور للسيارة التي لا مفر منها وهي أستون مارتن فانتاج رودستر.

وبالطبع تبدو السيارة إلى حد كبير مثل السيارة الكوبيه التي صدرت مؤخراً، وهو أمر جيد جدا، ولكن بدلا من السقف الثابت، فإنه تأتي بغطاء مبطن لسقف السيارة على عكس فانتاج رودستر السابقة. ونحن لا نعرف في هذه المرحلة متي يمكن أن تصل هذه السيارة المكشوفة، ولكن استغرق الأمر سنة كاملة ونصف لتقديم نسخة مكشوفة من الكوبيه DB11 وهي DB11 فولانتى المكشوفة.