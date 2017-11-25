” تعرف على حقك ” .. مبادرة حماية المستهلك للتوعية باستخدام الإنترنت المتنقل

عادل الحربي(صدى):

نشرت جمعية حماية المستهلك، اليوم السبت، معلومات توعوية لمستخدمي الإنترنت المتنقل تحت عنوان ” تعرف على حقك ” ؛ للتعرف على كيفية استخدام الانترنت المتنقل بعد انتهاء الباقة.

وأكدت الجمعية على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه يجب على مقدم الخدمة تعليق خدمة الإنترنت فور استهلاك المستخدم كامل كمية بيانات الباقة المشترك فيها، ويُرسل للمستخدم إشعار عبر رسالة نصية بإيقاف الخدمة، وكيفية إعادتها وتكلفة استخدام الانترنت بدون الباقة وأي باقات أخرى يمكن للمستخدم الاشتراك بها.