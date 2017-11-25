أمير المنطقة الشرقية يُشيد بجهود الفرق التطوعية في مواجهة الأزمات

خالد الضبيبي(صدى):

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بجهود المتطوعين والفرق التطوعية في المنطقة الشرقية، مؤكداً أن رؤية المملكة 2030وبرنامج التحول الوطني جاءت محفزةً للجهود التطوعية لما لها من أهمية للاسهام في التنمية.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة العميد راشد بن صالح المري، والفرق التطوعية بالمنطقة الشرقية، حيث لفت إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لمواجهة الأزمات والكوارث، والاستعداد لتقديم الاسناد للجهات المعنية في حالات الكوارث، والحرص على تجنب المخاطرة في بعض الحالات حتى حضور الجهات المعنية، مع تزويد المتطوعين بآليات وطرق التعامل في مختلف الحالات، وتدريبهم وتأهيلهم، متمنياً سموه التوفيق للجنة وأعضائها.

في سياق متصل، قدم مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد راشد المري، باسمه واسم منسوبي الدفاع المدني وأعضاء اللجنة من الفرق التطوعية والمتطوعين الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، على دعمهما واهتمامها بتحفيز الجهود التطوعية، وتحفيز المتطوعين لتقديم جهودهم عبر التنسيق مع الجهات المعنية.