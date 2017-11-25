رئيس العراق يتضامن مع فلسطين.. ويؤكد حقها في إقامة دولة مستقلة

بغداد(صدى):

أصدر الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، اليوم السبت، بيانًا تضامنيًا مع الشعب الفلسطيني بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأشار ” معصوم ” في بيانه إلى أن اليوم يتزامن مع ذكرى إصدار الأمم المتحدة للقرار رقم 181 لعام 1947 الخاص بتقسيم فلسطين، وهو ما يمثل اعترافًا ثابتًا من الأمم المتحدة بالمسؤولية الخاصة عما لحق بالشعب الفلسطيني من ظلم.

وشدد على أن العراق موقفها ثابت بأن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يأتي إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة الحقوق على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف؛ وفقا لمبادرة السلام العربية، وعلى أساس الشرعية الدولية، حسبما ذكر.