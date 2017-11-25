تعرف على موعد عودة بعثة الهلال إلى الرياض

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي الهلال، اليوم السبت، عن موعد مغادرة بعثة النادي من طوكيو، عقب انتهاء مباراته أمام أوراوا في نهائي دوري أبطال أسيا.

وقال الهلال، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” إن البعثة ستعود إلى الرياض مساء الأحد، على متن طائرة خاصة وسيصل للرياض يوم الاثنين ليبدأ إعداده للقائه في الدوري أمام الأهلي.