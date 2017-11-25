تعرف على موعد عودة بعثة الهلال إلى الرياض
أعلن نادي الهلال، اليوم السبت، عن موعد مغادرة بعثة النادي من طوكيو، عقب انتهاء مباراته أمام أوراوا في نهائي دوري أبطال أسيا.
وقال الهلال، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” إن البعثة ستعود إلى الرياض مساء الأحد، على متن طائرة خاصة وسيصل للرياض يوم الاثنين ليبدأ إعداده للقائه في الدوري أمام الأهلي.
نصروي[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 3 ساعات
وش يهمنا متي يرجعون مادمت ماحققو البطولة يرجعو وقت مايرجعو اشوف يرجعو الفجر علشان ماحد يحس فيهم ولا استقبال ولا هم يحزنون كل واحد منهم يدبر نفسه بتكسي ولا ليموزين ولا كريم ولا احد من خوينه
ابو اصيل المدينة المنورة[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 3 ساعات
رغم اهلاويتي والله خسارة ياهلال كنت متأمل الفوز باللقب لان الفوز في النهابه يعود للوطن الغالي ولكن معوضه ان شاء الله من اي فريق سعودي
اهلاوي[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 3 ساعات
اخاف الاهلي يزيدو جراحهم ويهزموهم في اللقاء المرتقب بعد كده ماتقوم لهم قيامة وخوفك كمان يضعيو الدوري والكاس وتصير المصيبه مصيبتين
هلالي[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 3 ساعات
كنا بنسحب علي الدوام انا والشباب ونجي من جدة ونستقبل الهلال استقبال الابطال لاكن ياخسارة هاردلك للزعيم
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعين الاهلي بيجيك الهلال الان بدون ضغوط ويبي يثبت نفسه بعد خسارة الاسيوية
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6250 ] نشر منذ 43 دقيقة
انا اشوف يجون متخفين احسن لهم
😂😂😂😂