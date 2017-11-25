إيران: داعش أكبر مكسب لنا منذ 5 أعوام

طهران(صدى):

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، أن وجود داعش في المنطقة يصب في مصلحة طهران منذ البداية، قائلًا إن ترك داعش تتمدد في المنطقة كان مفيدًا لرفعها من جاهزية وقوة ” المقاومة ” .

وأوضح ” جعفري ” خلال مؤتمر صحفي، مؤخرًا، أن تمدد تنظيم داعش الإرهابي في الشرق الأوسط قبل 5 أعوام كانت له تبعات ساعدت إيران على تجنيد ميليشيات في العراق وسوريا، لافتًا إلى أنه لم يكن في مصلحة طهران أن يتم القضاء على تنظيم داعش في بداياته.

يُذكر أنه بالرغم من اعترافها بمصلحة تواجد داعش في المنطقة، إلا أنها سعت في الفترة الأخيرة إلى ركوب موجة الحرب ضد داعش، وقامت بنسب الفضل في هزيمة التنظيم في العراق وسوريا للميليشات الخاصة لها، ساعيه إلى تقليل دور التحالف الدولي بقيادة واشنطن في محاولة داعش.