الدموع تغلب ” الخربين ” عقب خسارة الهلال
غلبت الدموع على لاعبو الهلال، عقب خسارتهم، أمام أوراوا الياباني، في بطولة دوري أبطال أسيا.
والتقطت عدسات الكاميرات في المباراة دموع اللاعب عمر الخربيين، الذي خرج للإصابة في الدقيقة 61 من عمر المباراة.
جدير بالذكر أن خسارة اليوم، هي أول خسارة للهلال في دوري أبطال آسيا 2017، وأول خسارة في هذا العام بجميع المسابقات
مرسيدس[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههه عقاب اوفي بوعدك والرهان
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1745 ] نشر منذ 3 ساعات
اعطوهم مناديل يمسحووون دموعهم 😭😭
ولد المدينه[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 3 ساعات
اول تاهل بعدين جيب المناديل
مطب[ عدد التعليقات: 290 ] نشر منذ 3 ساعات
معوض خير يا عمر ان شاء الله القادم افضل مالكم نصيب …….
استغفر الله[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 2 ساعتين
قولهم يمسحون دموعهم في سرويلهم
له يدمع ميت غالي له هذا همجيه يبكي على شان كوره
Sami[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 2 ساعتين
تراكم متعودين لا تسوي فيها زعلان
بدري عليكم العالمية
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6250 ] نشر منذ 44 دقيقة
😂😂😂😂
انضم لركب البكأيين
والباقي متعودين وش الجديد مناديلهم في جيوبهم