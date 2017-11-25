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الدموع تغلب ” الخربين ” عقب خسارة الهلال

الدموع تغلب ” الخربين ” عقب خسارة الهلال
نواف السالم(صدى):

غلبت الدموع على لاعبو الهلال، عقب خسارتهم، أمام أوراوا الياباني، في بطولة دوري أبطال أسيا.

والتقطت عدسات الكاميرات في المباراة دموع اللاعب عمر الخربيين، الذي خرج للإصابة في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

جدير بالذكر أن خسارة اليوم، هي أول خسارة للهلال في دوري أبطال آسيا 2017، وأول خسارة في هذا العام بجميع المسابقات


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 3 ساعات

ههههه عقاب اوفي بوعدك والرهان

[ عدد التعليقات: 1745 ] نشر منذ 3 ساعات

اعطوهم مناديل يمسحووون دموعهم 😭😭

[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 3 ساعات

اول تاهل بعدين جيب المناديل

[ عدد التعليقات: 290 ] نشر منذ 3 ساعات

معوض خير يا عمر ان شاء الله القادم افضل مالكم نصيب …….

[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 2 ساعتين

قولهم يمسحون دموعهم في سرويلهم
له يدمع ميت غالي له هذا همجيه يبكي على شان كوره

[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 2 ساعتين

تراكم متعودين لا تسوي فيها زعلان
بدري عليكم العالمية

[ عدد التعليقات: 6250 ] نشر منذ 44 دقيقة

😂😂😂😂
انضم لركب البكأيين
والباقي متعودين وش الجديد مناديلهم في جيوبهم

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