الدموع تغلب ” الخربين ” عقب خسارة الهلال

نواف السالم(صدى):

غلبت الدموع على لاعبو الهلال، عقب خسارتهم، أمام أوراوا الياباني، في بطولة دوري أبطال أسيا.

والتقطت عدسات الكاميرات في المباراة دموع اللاعب عمر الخربيين، الذي خرج للإصابة في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

جدير بالذكر أن خسارة اليوم، هي أول خسارة للهلال في دوري أبطال آسيا 2017، وأول خسارة في هذا العام بجميع المسابقات