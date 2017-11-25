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” التعليم ” تطلق ملتقى شراكة المدرسة والأسرة والمجتمع غداً

” التعليم ” تطلق ملتقى شراكة المدرسة والأسرة والمجتمع غداً
طلال الغامدي(صدى):

برعاية وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ينطلق غداً الأحد الملتقى العلمي السنوي لشراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع لهذا العام .

ويهدف الملتقى إلى استعراض ومناقشة البحوث الدولية والمحلية والتجارب العالمية في تعزيز العلاقة بين المدرسة والأسرة والمجتمع للارتقاء بمستوى الطلاب الدراسي ومستوياتهم التحصيلية والمعرفية.

وأوضحت وكيل الوزارة للتعليم ” بنات ” ، المشرف العام على مركز شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع الدكتورة هيا بنت عبد العزيز العواد أن مبادرة ارتقاء تسعى لمشاركة 80% من الأسر في الأنشطة المدرسية بحلول عام 2030 .

 

 


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