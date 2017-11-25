بالصور.. ” داعش ” هدد بالهجوم على مسجد ” الروضة ” بسيناء قبل عام

القاهرة(صدى):

أعلنت عدد من المجلات والمواقع الإلكترونية التابعة لتنظيم ” داعش ” الإرهابي، أنها ستقوم بعدة عمليات إرهابية في سيناء تستهدف الطرق الصوفية في المحافظة.

حيث نشر التنظيم في مجلة ” رومية ” التابعة له، في 7 يناير الماضي، نيته في التعامل المسلح مع العناصر الصوفية في سيناء وأعلن أمير مركز الحسبة بولاية سيناء عن كراهية الجماعة الإرهابية للصوفية وممارساتهم التي وصفها بالشرك.

وخلال المقابلة المنشورة عبر صحيفة البيان مع أمير الحسبة التابع للتنظيم في شمال سيناء ذكر اسم ” الروضة ” بشكل صريح، حيث أن التنظيم يعلم جيدًا نفوذ الجماعات الصوفية في سيناء سواء الطريقة الأحمدية أو الجريرية وقال نصًا بتاريخ 26 نوفمبر 2016 ” سيتم القضاء عليهم بمجرد وصول التنظيم لمناطقهم ” .

وارتفع عدد قتلى هجوم مسجد الروضة بشمال سيناء، إلى 305 قتلى؛ بينهم 27 طفل.

