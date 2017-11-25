” التعاون الإسلامي ” تدعو إلى أهمية التنوع الثقافي في حماية حقوق الإنسان

حسين العلي (صدى):

عقدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي دورتها العادية الثانية عشرة في جدة، المملكة العربية السعودية في الفترة مابين 19-23 نوفمبر 2017 .

وتخللت الدورة المناقشة المواضيعية حول موضوع ” أهمية التنوع الثقافي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ” في اليوم الثاني والعشرين من نوفمبر والتي اعتمدت الهيئة فيه الوثيقة الختامية بشأن هذا الموضوع إلى جانب أعضاء الهيئة الموقرون.

حضر الدورة ممثل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وكبار المسؤولين في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وخبراء حقوق الإنسان الدوليين ذوي الصلة بمن فيهم الدكتور / دودو ديان – المقرر الخاص السابق للامم المتحدة المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري والسفير / نور الدين ساتي – مدير مكتب اليونسكو – دار السلام .

كما حضر أيضا ممثلو الدول الأعضاء والدول المراقبة في منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتهم الوطنية لحقوق الإنسان، وشاركوا بفعالية عالية في الجلسات المفتوحة للدورة خلال أعمال الدورة والتي استمرت لمدة خمسة أيام، أجرت الهيئة مناقشات مستفيضة بشأن جميع البنود المدرجة في جدول أعمالها، بما في ذلك الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كما ناقشت القضايا التي كلفت بها من مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي مثل الاسلاموفوبيا؛ وحقوق المرأة والطفل؛ الحق في التنمية؛ آلية دائمة لرصد حالة حقوق الإنسان في كشمير التي تحتلها الهند ، فضلا عن حالة حقوق الإنسان للأقليات المسلمة في ميانمار وجمهورية أفريقيا الوسطى .

كما تلقت الهيئة أيضا إحاطات مستفيضه من مسؤولي الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي المعنيين بشأن هذه القضايا والتي أثرت الهيئة في إتخاذ قرارات وتوصيات مستنيرة وشاملة بشأن هذه المواضيع .

كما عقدت الهيئة احتفالا رسميا لأعضائها الكرام المنتهية ولايتهم وهم الدكتورر/ سعيد الغفلي، والدكتور / سيتي رروهيني ، والدكتور / صالح الخثلان، والدكتور / إرجين إرغول، والسيد / محمد البشير، والسفير / عبد الوهابن وقدمت لهم الدروع التذكارية من رئيس الهيئة السيد ميد كاجوا، والسفير / سمير بكر، ممثل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، هذا وبالإضافة إلى البرنامج الاعتيادي لهذه الدورة، قامت أمانة الهيئة بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة بتنظيم ورشة عمل تدريبية يوم الخميس 23 نوفمبر 2017.

تهدف هذه الورشة إلى تقديم تدريب لأعضاء الهيئة، وأعضاء الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، فضلا عن ممثلي الدول الأعضاء والدول المراقبة فيما يتعلق بالمجالات ذات الصلة بما يلي:

أ / آليات مجلس حقوق الإنسان مثل الاستعراض الدوري الشامل، واللجنة الاستشارية والإجراءات الخاصة .

ب / نظام هيئات معاهدات الأمم المتحدة بما في ذلك كيفية كتابة التقارير الدورية والجوانب المتعلقة بذلك .

