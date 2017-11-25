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بالصور.. جماهير الهلال يوجهون رسالة لخادم الحرمين

بالصور.. جماهير الهلال يوجهون رسالة لخادم الحرمين
نواف السالم(صدى):

وجهت جماهير المملكة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – وقيادات المملكة على دعمهم لرياضة كرة القدم من داخل ملعب سابتاما، مؤكدين على ثقة الشعب في قياداته دائمًا.

ونشرت الجماهير صورة أثناء مباراة الهلال وأوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا المقامة الآن، لخادم الحرمين الشريفين مكتوب عليها ” شكرًا من القلب أبو ناصر، أعدت الحياة لرياضتنا ومعك سنمضي بعيدًا بإذن الله “.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 12859 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يوفقكم يا مولاي خادم الحرمين لشريفين

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