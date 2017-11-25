بالفيديو.. لحظة تتويج عمر خربين بجائزة هداف دوري أبطال آسيا

ماجد محمد(صدى):

توج لاعب الهلال عمر خربين، اليوم السبت، بلقب هداف بطولة دوري أبطال آسيا، برصيد 10 أهداف، عقب انتهاء مباراة الاياب مع نظيره ارواوا الياباني.

وكان أرواوا الياباني توج باللقب على حساب الهلال، عقب فوزهم بهدف مقابل لا شيء، حيث تُعد هذه الهزيمة الأولى للهلال خلال بطولة دوري أبطال آسيا.