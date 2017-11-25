بالفيديو.. لحظة تتويج عمر خربين بجائزة هداف دوري أبطال آسيا
توج لاعب الهلال عمر خربين، اليوم السبت، بلقب هداف بطولة دوري أبطال آسيا، برصيد 10 أهداف، عقب انتهاء مباراة الاياب مع نظيره ارواوا الياباني.
وكان أرواوا الياباني توج باللقب على حساب الهلال، عقب فوزهم بهدف مقابل لا شيء، حيث تُعد هذه الهزيمة الأولى للهلال خلال بطولة دوري أبطال آسيا.
زائر[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياماجد ليه ماطلعتو الفريق المتوج بالكاس مطلع خربين انت مثل المثل الي يقول تعززي يامطلقه ههههههههه
Zezu[ عدد التعليقات: 376 ] نشر منذ 2 ساعتين
ممكن يأهلهم هالخبر..للعالمية.
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6250 ] نشر منذ 50 دقيقة
عمر خربين يبحث عن مجد لنفسه والدليل انه ضيع الفريق في الرياض
هاتوا تتويج اوراوا العالمي 😂