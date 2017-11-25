تفاصيل إسعاف باكستانية وإنقاذها من الموت الحتمي

نايف السالم(صدى):

أسعف أطباء الجراحة بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، معتمرة باكستانية تبلغ 32 عامًا بعد أن تبيَن أنها مريضة سكري ودخلت مستوصف المطار بارتفاع السكر وحموضة الدم.

وتبين عند وصولها لمستوصف المطار بأنها مريضة سكري دخلت بارتفاع السكر وحموضة الدم، وعلى الفور تم تحويلها من مطار الملك عبد العزيز بجدة إلى طوارئ المجمع الطبي، وهي تعاني من التهاب جلدي صديدي وتضخم بالغدة الدرقية ضاغط على القصبة.

وبعد نقلها من مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إلى طوارىء المجمع الطبي، دعا الأطباء إلى نقلها إلى غرفة العمليات بعد إجراءا لفحوضات اللازمة وتبيَن وجود التهاب جلدي صديدي وتضخم بالغدة الدرقية، حيث قام الأطباء بإجراء عملية تنظيف للتجمع الصديدي وعملية أخرى لاستئصال الغدة الدرقية لإنقاذ حياتها من موت حتمي، حيث استغرقت ساعتين ونصف.

وأكد المدير التنفيذي للمجمع الطبي، الدكتور حاتم العُمري، على أهمية السرعة في تشخيص مثل هذه الحالات المرضية واتخاذ القرار السريع بإجراء العملية؛ لضمان عدم تدهور الحالة الصحية للحالة.