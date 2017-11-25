عمر البشير: أمريكا دمرت العالم العربي وتسعى لتقسيم السودان 

الخرطوم(صدى):

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، أن تقسيم السودان وانفصال الجنوب يرجع إلى الضغط والتآمر الأمريكي عليها، لافتًا إلى أنها لم تكتفي بذلك ولكن تسعى لتقسيم السودان إلى 5 دول.

وأوضح ” البشير ” أن أمريكا انفردت في الفترة الأخيرة وخربت العالم العربي أجمع، قائلًا ” واشنطن مسئولة عما حدث في أفغانستان، والعراق، وسوريا، واليمن، وما حدث في السودان من انقسام”.

الجدير بالذكر أن واشنطن رفعت الحظر الاقتصادي عن السودان بشكل نهائي في السابع من أكتوبر الماضي، بعد أن كانت خاضعة لحصار أمريكي على مدار العشرين عامًا الماضية، ولكن لا زال السودان موضوعًا تحت قائمة الدول الراعية للإرهاب بالولايات المتحدة الأمريكية.