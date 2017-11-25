توقعات بإعلان ” البنتاجون ” عدد الجنود الأمريكيان في سوريا.. الإثنين

واشنطن(صدى):

توقَع مسؤولان أمريكيان، أن تعلن وزارة الدفاع الأمريكية وجود نحو 2000 عسكري أمريكي في سوريا، خلال أيام المقبلة، ما لم يحدث أي تغييرات في الجداول في اللحظات الأخيرة.

وبحسب وكالة رويترز، فإن المسؤولان رجَحا إعلان هذا العدد يوم الإثنين المقبل، حيث يقوم البنتاجون بحصر جنوده على الأرض كوسيلة لممارسة الرئيس الرقابة على الجيش.

وكان الجيش الأميركي قد أعلن في وقت سابق، وجود نحو 500 عسكري أميركي في سوريا، معظمهم لدعم قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية، تقاتل تنظيم ” داعش ” في شمال البلاد.

واستبعد مسؤول أمريكي إعلان العدد الفعلي للقوات الأميركية في العراق بسبب ما وصفه بحساسيات في الدولة المضيفة.

وتشير أرقام نظام الحصر الرسمية، إلى وجود 5262 عسكرياً أميركياً في العراق، و503 عسكريين في سوريا، لكن مسؤولين قالوا سابقة، إن العدد الفعلي في كل بلد أكبر من المعلن.