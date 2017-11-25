أمانة الرياض: حقيقة سقوط سقالات حاملة بمشروع جسر التخصصي
أوضحت أمانة منطقة الرياض، تفاصيل سقوط السقالات الحاملة بمشروع جسر التخصصي، فجر اليوم، مؤكدة أن خلال تنفيذ أعمال صب الخرسانة حدث سقوط لهذه السقالات بشكل محدود داخل المشروع.
وأكدت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، أنه تم معالجة الأمر في حينه، مشيرًا إلى أن ذلك لم يؤثر على الحركة المرورية المحيطة بالمشروع، ولم تحدث أي إصابات بشرية أو في الممتلكات، ولن يؤثر ذلك على سير أعمال المشروع.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23101 ] نشر منذ 3 ساعات
سلامات سلاماااات🤗🤗🤗