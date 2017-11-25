إنجاز 73 % من مشروع درء أخطار السيول بطريق الأمير نايف بنجران

راشد آل شريه(صدى):

انجزت أمانة منطقة نجران 73% من مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بطريق الأمير نايف الذي تبلغ تكلفته 79,922,976 ريالاً.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس علي آل حرفش ان المشروع عِباره عن مسار رئيس بطول 7450 متر ويتكون من عبارة صندوقية تحوي 4 فتحات بطول 2875 مترا وكذلك عبارة أٌخرى تحوي 3 فتحات بطول 2850 مترا وعبارة فتحتين بطول 1725 مترا؛ إلى جانب عبارات فرعية ستربط المسار الرئيسي كما سيتم استيعاب العبارات العرضية القائمة أسفل طريق الأمير نايف.

وأبان أنه سيتم عمل مجموعة من الجدران الاستنادية لتوجيه السيول القادمة من الشعاب إلى داخل أحواض تهدئة، ومن ثم إلى العبارات الثانوية، عبرعبارات المسار الرئيس حتى تصل إلى وادي نجران.

وذكرالمتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل أن الأمانة أنجزت العديد من مشروعات تصريف السيول التي ستسهم -بإذن الله تعالى- في الحدّ من مخاطرالسيول ودرء أضرارها، إضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها التي ما زالت تحت الدراسة؛ تمهيداً لطرحها وترسيتها؛ حرصاً من الأمانة على تقديم أفضل الخدمات في هذا المجال.