العراق تفتح جبهة جديدة لقتال ” داعش “

بغداد(صدى):

كشف ضابط في الجيش العراقي برتبة عميد ركن، أن القوات العراقية فتحت جبهة ثالثة انطلاقًأ من محافظة الأنبار؛ لتطهير مناطق الصحراء الغربية والبادية من فلول ” داعش ” ، اليوم السبت.

وأضاف الضابط لـ ” فرانس برس إن ” ، أن العملية انطلقت بمساندة العشائر وطيران التحالف الدولي والمروحي للجيش العراقي، من شمال راوه باتجاه مدينة بيجي التابعة لصلاح الدين شمال محافظة الأنبار، وهناك محوراً آخر من شمال مدينة القائم باتجاه نينوى وصولاً إلى الحدود العراقية السورية للالتقاء بالقطعات العسكرية المتقدمة من نينوى باتجاه الأنبار “.

الجدير بالذكر، أن القوات العراقية أطلقت الخميس الماضي آخر عملياتها العسكرية في الصحراء الغربية الممتدة على طول الحدود مع سوريا انطلاقاً من محافظتي صلاح الدين (وسط) ونينوى (شمال)، و بدأت السبت جبهتها الثالثة من محافظة الأنبار الغربية.

وتعتبر هذه العملية آخر العمليات التي من المتوقع أن يعلن في نهايتها رئيس الوزراء حيدر العبادي الهزيمة النهائية للتنظيم المتطرف في العراق.