بالصور.. تركي آل شيخ يساند ” الهلال ” من الملعب

ماجد محمد(صدى):

حرص رئيس هيئة الرياضة تركي آل شيخ على حضور مباراة الهلال وأوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2017 بملعب سابتاما.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورًا لرئيس هيئة الرياضة أثناء المباراة، وظهر في إحد الصور بجانب رئيس الاتحاد الآسيوي سلمان آل خليفة.

يُذكر أن الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي.

