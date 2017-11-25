بالصور.. تركي آل شيخ يساند ” الهلال ” من الملعب
حرص رئيس هيئة الرياضة تركي آل شيخ على حضور مباراة الهلال وأوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2017 بملعب سابتاما.
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورًا لرئيس هيئة الرياضة أثناء المباراة، وظهر في إحد الصور بجانب رئيس الاتحاد الآسيوي سلمان آل خليفة.
يُذكر أن الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي.
alfahd42[ عدد التعليقات: 12859 ] نشر منذ 3 ساعات
لكل هلالي متعصب فقط
انتم سبب هزيمة الهلال خليتو الناستدعي عليه
اناشخصيا مايهمني الهلال كنت ابي يفوز من اجل الوطن فقط
لاكن لحياة لمن تنادي فريق كل العالم واقف معه بس عقدة العالميه متواصله معه
امجد[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 3 ساعات
من يوم تعادل الهلال مع اورو الياباني بالرياض جاني احساس ان العالمية اصبحت صعبة علي الهلال والاندية السعودية
الظامي[ عدد التعليقات: 718 ] نشر منذ 3 ساعات
هاردلك يازعيم وماقصرتو بس الله ماكتبها
سعودي[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 3 ساعات
اتمني مستقبلا اي نادي سعودي يتاهل للبطولة الاسيوية بجديه في التدريبات والتعاقد مع مدرب عالمي ولاعيبه اجانب علي مستوي عالي جدا من المهارة والتصويب والاستعداد مبكرا بعمل مباريات ودية مع فرق اجنية قوية لكسب الخبرة