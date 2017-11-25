بالصور: محافظ الحجرة يكرم ” صدى ” و عددا من المشاركين في نجاحات اليوم الوطني 

حامدالعمري (صدى):

مساء يوم الجمعة السادس من شهر ربيع الأول ، وفي أمسية متميزة وفي ليلة من أجمل الليالي ، التقى أهل الوفاء بقصر المعالي ببني عطاء ، وذلك امتداداً لاحتفال أهالي محافظة الحجرة بذكرى اليوم الوطني السابع والثمانون ، وظهوره بالمظهر المشرف وماحققه من نجاحات مبهره تليق بالمناسبة التي أقيم من أجلها .

ومن باب رد الوفاء لأهل البذل والعطاء ، فقد كرم محافظ الحجرة الدكتور فيحان بن حمود العتيبي رجال العطاء الذين شاركوا بجهودهم ، واللجان العاملة من منسوبي المحافظة ومديري الإدارات ورؤساء المراكز ورجال الاعلام ومجلس شباب المحافظة ولجنة التنمية الإجتماعية ، وبحضور رؤساء المراكز والمشائخ والعرفاء وأعيان القبائل ، في إجتماع رائع تسوده المحبة والتآخي والترابط والتكاتف بين أبناء المحافظة وإداراتها .

وقد ميز هذا الاجتماع ذلك التكريم الذي قدمه محافظ الحجرة لكل من شارك ونظم وساهم في نجاح تلك المناسبة الوطنية ، وجعلها تظهر بالمظهر المشرف الذي يليق بها ، لاسيما وأنها مناسبة وطنية غاليه على قلب كل مواطن سعودي .

افتتح اللقاء بالقرآن الكريم ، بعد ذلك ارتجل المحافظ كلمة رحب فيها بجميع الحضور ، ووجه شكره وتقديره لجميع زملائه بالإدارات الحكومية ، والمنظمين والمشاركين بجهودهم ، وأشار أن ما قاموا به من تنظيم ومابذلوه من جهود ، ليس بمستغرب منهم وهذا التكريم أقل مايقدم لهم ، تلا ذلك تكريم جميع المشاركين في إنجاح تلك الاحتفالية الوطنية .

وقد عبر الجميع عن شكرهم وتقديرهم ” للعتيبي ” على هذه اللفتة ، وعلى ماقدمه من تكريم حيث سيكون ذلك حافزاً لهم لبذل المزيد من العطاء وتقديم كل مايخدم المحافظة وأبنائها .