سجين يعقد قرانه داخل محبسه في الباحة
ذكرت مصادر أن إدارة سجن الباحة نظمت حفلاً بمناسبة أكمال عقد قران أحد نزلاء السجن بحضور الأهل والأقارب والزوجة وولي أمرها وذلك بتنسيق بين الشؤون الدينية وإدارة السجن .
وقالت المصادر إن السجين قدم 40 ألف ريال مهراً للزوجة عقب إتمام ” النظرة الشرعية ” داخل السجن وحصول موافقة الزوجة.
وأوضحت المصادر أن الزوج المحكوم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات في قضية مخدرات، لم ينتظر لحين إتمام فترة محكوميته التي تبقى منها 3 سنوات ونص وقرر إتمام عقد قرانه داخل السجن.
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 4 ساعات
اهل العروس وش يحسون فيه
يزوجون بنتهم لواحد مسجون في قضية مخدرات وبالسجن بعد عجيب
الاربعين الف عسى مو من ارباح المخدرات
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6071 ] نشر منذ 4 ساعات
تلقون البنت ماهي موافقة واهلها هم اللي غصبوها اجل من يزوج واحد عليه قضية مخدرات وتوه بالسجن بعد الا اذا هي عليها قضايا مثله هذا شيء ثاني هذا وشلون بيربي عياله وهو راعي مخدرات
،[ عدد التعليقات: 2179 ] نشر منذ 3 ساعات
الماسة استغفر الله لا تحطين شي بذمتك ربما الرجال عقل وتاب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23101 ] نشر منذ 3 ساعات
مع أحترامي لبو البنت
لكن بكرةالنهار تندم يحلو
مسجون وقضية مخدرات
والخافي أعظم
ونعم النسب🤔
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6184 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يوفقهم ويسعدهم ويفرجها عليه ويصلحهه😊
alfahd42[ عدد التعليقات: 12859 ] نشر منذ 3 ساعات
اكبر غلط الاب غير محق في عمله