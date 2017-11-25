سجين يعقد قرانه داخل محبسه في الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

ذكرت مصادر أن إدارة سجن الباحة نظمت حفلاً بمناسبة أكمال عقد قران أحد نزلاء السجن بحضور الأهل والأقارب والزوجة وولي أمرها وذلك بتنسيق بين الشؤون الدينية وإدارة السجن .

وقالت المصادر إن السجين قدم 40 ألف ريال مهراً للزوجة عقب إتمام ” النظرة الشرعية ” داخل السجن وحصول موافقة الزوجة.

وأوضحت المصادر أن الزوج المحكوم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات في قضية مخدرات، لم ينتظر لحين إتمام فترة محكوميته التي تبقى منها 3 سنوات ونص وقرر إتمام عقد قرانه داخل السجن.