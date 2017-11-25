الهلال ينهي الشوط الأول بالتعادل وسط سيطرة كاملة على المباراة
انتهى الشوط الأول من مباراة نهائي دوري أبطال أسيا بالتعادل السلبي، وسيط سيطرة كاملة للهلال وضياع العديد من الفرص.
وبدأ فريق أوراوا الدقائق الأولى من مباراته ضد فريق الهلال، بضغط واضح، مستفيداً بالدعم الكبير من جماهيره المحتشدة في ملعب “سايتاما”.
فيما أظهر دفاع الهلال ثباتاً ملحوظاً واستحواذا على الكرة، وسط فنيات عالية في السيطرة على الكرة في نصف الملعب، لامتصاص الحماس الكبير للاعبي أوراوا.
يشار أن المباراة تقام على ملعب ” سايتاما ” في طوكيو، وسط حضور جماهيري كبير، مع تواجد لبعض الجماهير الهلالية التي تأمل من لاعبيها الفوز باللقب السابع في التاريخ القاري للزعيم.
طرثوث الشمري[ عدد التعليقات: 362 ] نشر منذ 5 ساعات
مسيطر بعروه
alfahd42[ عدد التعليقات: 12859 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يوفق الهلال للفوز ولا عزاء للمطبلين والمتعصبين
alfahd42[ عدد التعليقات: 12859 ] نشر منذ 4 ساعات
كنا تمنى نبارك للوطن بفوز الهلال
ولاكن يبقى المحلي محلي مامنه فايدة
مع احترامي للجمهور الهلالي
كلمة اوجهها للمتعصبين فقط من جمهور الزعيم
اخرس يا طاقيه انت وياه ولا تتفوهون بكلمه ترى انتم السبب في هزيمة الهلال خليتو الناس تدعي عليه مايفوز