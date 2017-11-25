” البيت الأبيض ” يؤكد: إيران تستغل الحوثيين لاستهداف المملكة

نايف السالم(صدى):

أعلن البيت الأبيض عن إلتزامه بدعم المملكة في مواجهة إيران والحوثيين والقضاء على وجودهم في المنطقة.

وأكدت الولايات المتحدة في بيان لها، أن واشنطن ملتزمة بدعم المملكة وشركائها في الخليج في مواجهة انتهاكات الحرس الثوري الإيراني للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن إيران دعمت الحوثيين بأنظمة صواريخ مزعزعة للاستقرار لاستهداف المملكة.

وطالب البيت الأبيض المجتمع الدولي باتخاذ الخطوات اللازمة لإخضاع النظام في إيران للمسائلة عن انتهاكاته المتكررة لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2216 و 2231 مع قيام الحرس الثوري الإيراني باستغلال الأزمة الإنسانية الخطيرة في اليمن لتحقيق طموحاته الإقليمية.