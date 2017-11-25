” مرور الطائف ” : حجز 14 مركبة بمواقف ذوي الاحتياجات الخاصة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

نفّذت إدارة مرور محافظة الطائف، حملة ميدانية على المركبات المخالفة التي تقف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، أسفرت عن حجز 14 مركبة وتطبيق النظام بحق 56 أخرى.

وأعلن مدير مرور الطائف العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل، أن الحملة ستستمر في عملها يوميًا لحين القضاء على تلك المخالفات نهائيًا.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد البسامي؛ المتعلقة بمتابعة مخالفة وقوف المركبات في الأماكن المخصّصة لذوي الاحتياجات الخاصّة.