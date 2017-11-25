شعرة من ” قطة ” تقود الأمن الأمريكي لسيدة أرسلت طرداً مفخخاً لأوباما

واشنطن(صدى):

ذكرت مصادر أن أمريكية تدعى ” جوليا بوف ” أرسلت طرداً مفخخاً إلى الرئيس الأمريكي السابق ” باراك أوباما ” وحاكم تكساس ” جريج أبوت ” .

وقالت صحيفة ” نيويورك تايمز ” الأمريكية أن ” بوف ” البالغة من العمر 46 عاما طلبت الحصول على مساعدات مالية من إدارة الأمن المجتمعي لكن طلباتها رُفضت، وكانت لا تكره ” أوباما ” ،و ” أبوت ” الذي كان يشغل منصب النائب العام في الولاية حينها.

وأوضحت الصحيفة أن ” أبوت ” فتح الطرد لكنه لم ينفجر لأنه لم يفتح بالطريقة التي توقعتها المتهمة وعثر فيه على صندوق سجائر من متجر بتكساس قرب السلطات إلى المتهمة، لكن الطرد الذي أرسل إلى ” أوباما ” واكتشفت المتفجرات فيه خلال عملية الفحص الأمني، عثر فيه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي على شعرة قطة والتي قادت بعد تحليلها معمليا إلى المتهمة التي تمتلك تلك القطة.